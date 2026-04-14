Parigi: positiva la giornata per Bureau Veritas

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,03%.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Bureau Veritas rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le tendenza di medio periodo di Bureau Veritas si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 27,84 Euro. Supporto stimato a 27,39. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 28,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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