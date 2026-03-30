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Parigi: positiva la giornata per Thales

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Thales
Seduta vivace oggi per l'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,69%.
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