Parigi: nuovo spunto rialzista per Bureau Veritas

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente , che tratta in utile del 3,10% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bureau Veritas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bureau Veritas rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Bureau Veritas è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,26 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 28,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 30,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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