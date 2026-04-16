Parigi: nuovo spunto rialzista per Bureau Veritas
(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda che offre servizi di valutazione e certificazione della conformità nei settori della qualità, della salute, della sicurezza e dell'ambiente, che tratta in utile del 3,10% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bureau Veritas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Bureau Veritas rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Bureau Veritas è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 29,26 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 28,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 30,22.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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