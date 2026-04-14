Piazza Affari: andamento rialzista per Banco Desio

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca con sede a Desio , che tratta in utile dell'1,86% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





L'esame di breve periodo di Banco Desio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,4 Euro e primo supporto individuato a 9,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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