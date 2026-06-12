Piazza Affari: positiva la giornata per Banco Desio
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca con sede a Desio, con una variazione percentuale del 3,65%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Banco Desio più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo dell'istituto di credito tricolore sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 10,84 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 10,66. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 11,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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