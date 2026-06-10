Piazza Affari: si muove a passi da gigante Banco Desio

(Teleborsa) - Grande giornata per la banca con sede a Desio , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,92%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Banco Desio mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +14,38%, rispetto a -0,94% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10,51 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10,13. L'equilibrata forza rialzista dell' istituto di credito tricolore è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```