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Piazza Affari: il FTSE Italia All-Share Financials in rally

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: il FTSE Italia All-Share Financials in rally
Balzo del FTSE Italia All-Share Financials, che continua la giornata a 39.408,09 punti.
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