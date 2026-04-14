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Piazza Affari: il FTSE Italia All-Share Financials in rally
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14 aprile 2026 - 17.00
Balzo del
FTSE Italia All-Share Financials
, che continua la giornata a 39.408,09 punti.
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