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Piazza Affari: amplia l'ascesa il FTSE Italia All-Share Financials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: amplia l'ascesa il FTSE Italia All-Share Financials
Balzo del FTSE Italia All-Share Financials, che continua la giornata a 45.074,63 punti.
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