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Piazza Affari: cresce senza grande impeto il FTSE Italia All-Share Financials

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Piazza Affari: cresce senza grande impeto il FTSE Italia All-Share Financials
Il FTSE Italia All-Share Financials fa un piccolo salto in avanti dello 0,47%, portandosi a 45.531,25 punti.
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