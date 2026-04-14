Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Piaggio
(Teleborsa) - Avanza la big delle due ruote, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Piaggio, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il grafico attuale della società industriale evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 1,58 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 1,61. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 1,562.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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