Moltiply Group, acquistate 35.110 azioni proprie

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato il 13 maggio 2026 e autorizzato dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2026, Moltiply Group ha comunicato di aver acquistato, tra il 23 e il 26 giugno 2026 tramite Equita Sim, complessivamente 35.110 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,088% del capitale sociale, a un prezzo medio unitario di 34,63162 euro per azione al lordo delle commissioni.



Al 26 giugno, il gruppo deteneva complessivamente 2.730.154 azioni proprie, tutte possedute direttamente dalla società, corrispondenti a circa il 6,823% del capitale sociale.



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