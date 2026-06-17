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Moltiply Group prosegue il buyback e sale al 6,735% del capitale

Azioni proprie, Finanza
Moltiply Group prosegue il buyback e sale al 6,735% del capitale
(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie annunciato il 13 maggio 2026 e autorizzato dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2026, Moltiply Group ha comunicato di aver acquistato, tra l'8 e il 12 giugno 2026 tramite Equita Sim, complessivamente 16.866 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,042% del capitale sociale, a un prezzo medio unitario di 33,95722 euro per azione al lordo delle commissioni.

Al 12 giugno, il gruppo deteneva complessivamente 2.695.044 azioni proprie, tutte possedute direttamente dalla società, corrispondenti a circa il 6,735% del capitale sociale.

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