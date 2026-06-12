Piazza Affari: seduta euforica per Moltiply Group

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il broker online per i mutui alle famiglie , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,05%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Moltiply Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,46%, rispetto a +1,3% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 35,57 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 35,07. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 34,78 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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