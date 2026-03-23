Piazza Affari: Sesa sale verso 77,37 Euro

(Teleborsa) - Rialzo per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,09%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sesa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 71,37 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 77,37. Il peggioramento di Sesa è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 67,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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