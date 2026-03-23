Piazza Affari: Sesa sale verso 77,37 Euro
(Teleborsa) - Rialzo per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,09%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sesa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 71,37 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 77,37. Il peggioramento di Sesa è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 67,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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