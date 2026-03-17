Milano 14:29
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Dow Jones 16-mar
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Piazza Affari: calo per Sesa

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per Sesa
Composto ribasso per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, in flessione del 3,68% sui valori precedenti.
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