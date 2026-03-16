Piazza Affari: balza in avanti Sesa
(Teleborsa) - Balza in avanti la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,68%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sesa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Sesa, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 78,28 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 81,58 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 76,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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