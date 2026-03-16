Piazza Affari: balza in avanti Sesa

(Teleborsa) - Balza in avanti la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,68%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Sesa più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Sesa , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 78,28 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 81,58 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 76,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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