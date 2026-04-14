Piazza Affari: scambi in positivo per Technoprobe

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che avanza bene del 2,08%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technoprobe rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 16,81 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 16,56. L'equilibrata forza rialzista di Technoprobe è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 17,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```