Milano 13:05
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Prezzi consumo Spagna (YoY) in marzo

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Prezzi consumo Spagna (YoY) in marzo
Spagna, Prezzi consumo in marzo su base annuale (YoY) +3,4%, in aumento rispetto al precedente +2,3% (la previsione era +3,3%).
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