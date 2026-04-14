Rally di Johnson & Johnson, mercato premia conti e rialzo guidance

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo Johnson & Johnson
che mostra un guadagno dell'1,44%.
A far da assist alle azioni contribuisce la decisione del colosso farmaceutico di alzare la guidance dopo aver registrato un primo trimestre
superiore alle aspettative.
"Johnson & Johnson ha avuto un ottimo inizio del 2026
e sta mantenendo la promessa di un anno di crescita e impatto accelerati - ha dichiarato il CEO, Joaquin Duato
- La profondità e la solidità del nostro portafoglio e della nostra pipeline non hanno eguali e la nostra incessante attenzione all'innovazione ha portato a numerose approvazioni rivoluzionarie in questo trimestre, tra cui ICOTYDE negli Stati Uniti per la psoriasi a placche da moderata a grave e VARIPULSE Pro in Europa. Questi progressi hanno il potenziale per trasformare i risultati clinici dei pazienti e creare valore sostenibile a lungo termine per gli azionisti
".
L'andamento della multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo di Johnson & Johnson
evidenzia un declino dei corsi verso area 235,8 USD con prima area di resistenza vista a 244,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 230,3.