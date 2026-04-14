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Rally di Johnson & Johnson, mercato premia conti e rialzo guidance

Finanza
Rally di Johnson & Johnson, mercato premia conti e rialzo guidance
(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo Johnson & Johnson che mostra un guadagno dell'1,44%.

A far da assist alle azioni contribuisce la decisione del colosso farmaceutico di alzare la guidance dopo aver registrato un primo trimestre superiore alle aspettative.

"Johnson & Johnson ha avuto un ottimo inizio del 2026 e sta mantenendo la promessa di un anno di crescita e impatto accelerati - ha dichiarato il CEO, Joaquin Duato - La profondità e la solidità del nostro portafoglio e della nostra pipeline non hanno eguali e la nostra incessante attenzione all'innovazione ha portato a numerose approvazioni rivoluzionarie in questo trimestre, tra cui ICOTYDE negli Stati Uniti per la psoriasi a placche da moderata a grave e VARIPULSE Pro in Europa. Questi progressi hanno il potenziale per trasformare i risultati clinici dei pazienti e creare valore sostenibile a lungo termine per gli azionisti".

L'andamento della multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

Lo scenario di breve periodo di Johnson & Johnson evidenzia un declino dei corsi verso area 235,8 USD con prima area di resistenza vista a 244,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 230,3.
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