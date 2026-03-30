Milano 11:37
43.387 +0,02%
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Dow Jones 27-mar
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Londra 11:37
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 29/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 29/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 marzo

Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido -0,1%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,6269. Supporto a 0,6255. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,6283.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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