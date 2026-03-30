Analisi Tecnica: EUR/CAD del 29/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 marzo
Seduta trascurata per il cambio Euro / CAD, che archivia la giornata con un timido -0,1%.
Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,6269. Supporto a 0,6255. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,6283.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)