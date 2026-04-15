Milano 14-apr
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Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,76%

L'Indice Hang Seng chiude a 26.069,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Hong Kong, in progresso dello 0,76%
Hong Kong guadagna bene e porta a casa un +0,76%, terminando la sessione a 26.069,43 punti.
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