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Borsa: Debole avvio per Parigi, in calo dello 0,00%
Il CAC40 apre appena sotto la parità a 8.327,88 punti
In breve
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Finanza
15 aprile 2026 - 09.03
Lieve ribasso per l'indice di Parigi, in flessione dello 0,00%, a quota 8.327,88 in apertura.
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