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Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,23%
Il DAX apre appena sotto la parità a 24.345,32 punti
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20 maggio 2026 - 09.03
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Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,23%, a quota 24.345,32 in apertura.
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