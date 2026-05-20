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Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,23%

Il DAX apre appena sotto la parità a 24.345,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,23%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,23%, a quota 24.345,32 in apertura.
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