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Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,49%

Il DAX apre appena sotto la parità a 23.833,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,49%
Lieve ribasso per l'indice della Borsa di Francoforte, in flessione dello 0,49%, a quota 23.833,11 in apertura.
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