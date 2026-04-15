Milano 17:35
48.156 -0,04%
Nasdaq 22:00
26.205 +1,40%
Dow Jones 22:01
48.464 -0,15%
Londra 17:35
10.560 -0,47%
Francoforte 17:35
24.067 +0,09%

Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,15%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 48.463,72 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,15%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente -0,15%, archiviando la seduta a 48.463,72 punti.
Condividi
```