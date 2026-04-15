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Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,07%)

Il Nasdaq-100 prende il via a 25.859,19 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,07%)
L'indice del listino high-tech USA passa di mano con un trascurabile +0,07%, a quota 25.859,19 in apertura.
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