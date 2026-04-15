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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,76%
Hang Seng a 26.069,51 punti
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Finanza
15 aprile 2026 - 07.10
Indice Hang Seng +0,76% a quota 26.069,51 all'apertura pomeridiana.
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