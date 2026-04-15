Milano 14-apr
48.176 0,00%
Nasdaq 14-apr
25.842 +1,81%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 14-apr
10.609 0,00%
Francoforte 14-apr
24.044 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,76%

Hang Seng a 26.069,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,76%
Indice Hang Seng +0,76% a quota 26.069,51 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```