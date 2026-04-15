Borsa: Londra, apertura +0,05%

Milano 10:56
48.166 -0,02%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 10:56
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Francoforte 10:56
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In breve, Finanza
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