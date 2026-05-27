Seduta moderatamente positiva per l'Europa e a Piazza Affari dove guida il lusso

(Teleborsa) - Apertura in moderato aumento
per il FTSE MIB
, al pari delle principali Borse Europee. Prezzi del petrolio in calo, con Brent sotto i 95 dollari al barile e WTI a circa 91, con i media che hanno riferito che, nonostante i nuovi attacchi, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è rimasto in vigore e le parti proseguono i negoziati indiretti per un accordo volto alla riapertura di Hormuz e alla fine del conflitto. A Milano guida il lusso con Cucinelli
e Moncler
, segue Stellantis
che secondo il presidente francese Emmanuel Macron, sarebbe pronta a investire 1 miliardo di euro in Francia per la costruzione di veicoli elettrici di nuova generazione, in particolare nello stabilimento di Mulhouse. Giù invece i petroliferi con Saipem
, Eni
e Tenaris
.
Sul fronte macroeconomico
, a maggio è peggiora la fiducia dei consumatori francesi
, con il relativo indice che è sceso a 82 punti dagli 84 del mese precedente, peggiore anche delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 83. Atteso a breve dall'Italia il dato sul fatturato all'industria
di marzo.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. Lieve calo dell'oro
, che scende a 4.484,7 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,75%), che ha toccato 91,3 dollari per barile.
Lo Spread
fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,39% a quota +71 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,67%. Tra gli indici di Eurolandia
resistente Francoforte
, che segna un piccolo aumento dello 0,61%, incolore Londra
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e Parigi
avanza dello 0,35%.
Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 50.070 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,36%, portandosi a 52.757 punti.
Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,3%); con analoga direzione, in rialzo il FTSE Italia Star
(+0,84%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Moncler
(+2,86%), Brunello Cucinelli
(+2,66%), Amplifon
(+2,54%) e Stellantis
(+2,42%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem
, che prosegue le contrattazioni a -1,68%.
Soffre ENI
, che evidenzia una perdita dell'1,66%.
Preda dei venditori Enel
, con un decremento dell'1,57%.
Tentenna Snam
, con un modesto ribasso dell'1,44%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, BFF Bank
(+6,01%), Brembo
(+2,78%), Safilo
(+2,29%) e Sanlorenzo
(+1,87%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe
, che prosegue le contrattazioni a -2,12%.
Giornata fiacca per WIIT
, che segna un calo dell'1,48%.
Piccola perdita per Acea
, che scambia con un -1,27%.
Tentenna Technogym
, che cede l'1,21%.