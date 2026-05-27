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Seduta moderatamente positiva per l'Europa e a Piazza Affari dove guida il lusso

Petrolio in calo su fiducia Medioriente

Commento, Finanza, Spread
Seduta moderatamente positiva per l'Europa e a Piazza Affari dove guida il lusso
(Teleborsa) - Apertura in moderato aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee. Prezzi del petrolio in calo, con Brent sotto i 95 dollari al barile e WTI a circa 91, con i media che hanno riferito che, nonostante i nuovi attacchi, il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran è rimasto in vigore e le parti proseguono i negoziati indiretti per un accordo volto alla riapertura di Hormuz e alla fine del conflitto. A Milano guida il lusso con Cucinelli e Moncler, segue Stellantis che secondo il presidente francese Emmanuel Macron, sarebbe pronta a investire 1 miliardo di euro in Francia per la costruzione di veicoli elettrici di nuova generazione, in particolare nello stabilimento di Mulhouse. Giù invece i petroliferi con Saipem, Eni e Tenaris.

Sul fronte macroeconomico, a maggio è peggiora la fiducia dei consumatori francesi, con il relativo indice che è sceso a 82 punti dagli 84 del mese precedente, peggiore anche delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 83. Atteso a breve dall'Italia il dato sul fatturato all'industria di marzo.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,165. Lieve calo dell'oro, che scende a 4.484,7 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,75%), che ha toccato 91,3 dollari per barile.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,39% a quota +71 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,67%.

Tra gli indici di Eurolandia resistente Francoforte, che segna un piccolo aumento dello 0,61%, incolore Londra, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e Parigi avanza dello 0,35%.

Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 50.070 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,36%, portandosi a 52.757 punti.

Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,3%); con analoga direzione, in rialzo il FTSE Italia Star (+0,84%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+2,86%), Brunello Cucinelli (+2,66%), Amplifon (+2,54%) e Stellantis (+2,42%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Saipem, che prosegue le contrattazioni a -1,68%.

Soffre ENI, che evidenzia una perdita dell'1,66%.

Preda dei venditori Enel, con un decremento dell'1,57%.

Tentenna Snam, con un modesto ribasso dell'1,44%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, BFF Bank (+6,01%), Brembo (+2,78%), Safilo (+2,29%) e Sanlorenzo (+1,87%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe, che prosegue le contrattazioni a -2,12%.

Giornata fiacca per WIIT, che segna un calo dell'1,48%.

Piccola perdita per Acea, che scambia con un -1,27%.

Tentenna Technogym, che cede l'1,21%.
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