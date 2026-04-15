Credem: 40 anni di factoring

A Bardolino l'incontro con il top management del Gruppo per analizzare l'evoluzione del business, le strategie e gli obiettivi di Credemfactor nel 40esimo anno di attività della società

(Teleborsa) - Sono state oltre 130 le persone che hanno partecipato all'incontro che si è tenuto nei giorni scorsi a Bardolino (Vr) in cui sono state illustrate le strategie e gli obiettivi di Credemfactor, società del Gruppo Credem specializzata nel factoring, in occasione del quarantesimo anno di attività della società. In particolare, il direttore generale di Credemfactor Moris Franzoni ha confermato la centralità del business del factoring nella strategia del Gruppo Credem. Sono state condivise le linee guida di sviluppo della società che si focalizzano sulla valorizzazione della componente umana, il rafforzamento del rapporto con il cliente grazie al continuo potenziamento dell'offerta di prodotti e servizi ed il ruolo del factoring nel modello strategico del Gruppo Credem denominato "Federation of Business". È stato inoltre analizzato – fa sapere Credem in una nota – il futuro del mondo del factoring con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.



Durante l'incontro sono intervenuti tra gli altri il direttore Generale di Credem Stefano Morellini, il vice direttore generale di Credem Francesco Reggiani, la HR director di Credem Antonella Indelicato, il responsabile della business unit commerciale di Credem Lorenzo Montanari, il responsabile dei crediti di Credem Roberto Catellani e il presidente di Credemfactor Giuseppe Pallotta. Diego Tavecchia di Assifact, inoltre, ha proposto una view sul mercato del factor nei prossimi mesi.



"La crescita della società – ha commentato Franzoni – è il risultato di un modello di servizio che unisce l'efficienza degli strumenti digitali all'importanza insostituibile della relazione con le persone, grazie a una rete capillare di advisor che fanno consulenza ai clienti sugli strumenti per gestire il working capital delle loro aziende. Il nostro settore si conferma un pilastro fondamentale per garantire risorse finanziarie e sostenere l'espansione delle aziende, con un impatto soprattutto sulle PMI, che rappresentano la fetta più ampia della clientela che affianchiamo ogni giorno. Il factoring genera benefici che si estendono oltre la singola impresa, contribuendo in modo misurabile alla stabilità finanziaria e alla competitività dell'intero sistema produttivo".



All'incontro hanno partecipato inoltre le società sponsor dell'evento Finomnia, FinDynamic, Coface, Modefinance società del gruppo TeamSystem.



Credemfactor – si legge nella nota – punta a proseguire nella strategia di crescita anche nei prossimi anni con l'obiettivo di consolidare la leadership come partner d'eccellenza per le imprese, attraverso maggiori volumi erogati e confermando la solidità e spinta all'innovazione. La società manterrà un forte focus sull'innovazione, che rimarrà un pilastro della strategia aziendale. La piattaforma di fast factoring digitale continua a rappresentare lo strumento fondamentale per ottimizzare i processi amministrativi delle imprese attraverso la dematerializzazione delle operazioni. Grande attenzione è stata rivolta anche alle soluzioni di ottimizzazione della supply chain aziendale attraverso il continuo sviluppo di soluzioni di confirming e reverse factoring, in sinergia con Credemtel, mediante l'integrazione con i servizi finanziari della società, in modo da offrire alle aziende clienti un unico ambiente digitale per governare tutta la catena di approvvigionamento che supporta la competitività e la reattività delle aziende.



È stato inoltre confermato – conclude la nota – "il forte impegno verso la transizione ecologica, con i sustainability linked loans, finanziamenti che premiano le performance di sostenibilità delle aziende clienti con vantaggi economici tangibili".







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