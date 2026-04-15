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Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Telecommunications
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15 aprile 2026 - 17.00
L'
Indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni
perde lo 0,78%, continuando la seduta a 397,38 punti.
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