Francoforte: amplia il rialzo Aixtron
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Aixtron, che mostra una salita bruciante del 13,10% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Aixtron più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Aixtron. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 41,05 Euro. Primo supporto visto a 37,91. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 36,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```