Francoforte: giornata depressa per Ionos
(Teleborsa) - Ribasso per Ionos, che presenta una flessione dell'1,82%.
Lo scenario su base settimanale di Ionos rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La tendenza di breve di Ionos è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 24,02 Euro e supporto a 23,46. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 24,58.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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