Francoforte: giornata depressa per Ionos

(Teleborsa) - Ribasso per Ionos , che presenta una flessione dell'1,82%.



Lo scenario su base settimanale di Ionos rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve di Ionos è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 24,02 Euro e supporto a 23,46. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 24,58.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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