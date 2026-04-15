Milano 10:57
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Dow Jones 14-apr
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Londra 10:57
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Francoforte: in calo Ionos

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo Ionos
Rosso per Ionos, che sta segnando un calo dell'1,82%.
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