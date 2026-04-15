Milano 14:10
48.201 +0,05%
Nasdaq 14-apr
25.842 0,00%
Dow Jones 14-apr
48.536 +0,66%
Londra 14:10
10.624 +0,14%
Francoforte 14:10
24.068 +0,10%

Londra: calo per Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Airtel Africa
Ribasso composto e controllato per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che presenta una flessione dell'1,93% sui valori precedenti.
Condividi
```