Londra: performance negativa per Airtel Africa

(Teleborsa) - Sottotono l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che passa di mano con un calo del 2,04%.



La tendenza ad una settimana di Airtel Africa è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro di medio periodo di Airtel Africa ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 3,413 sterline. Primo supporto individuato a 3,333. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 3,493.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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