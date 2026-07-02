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Londra: scambi al rialzo per Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi al rialzo per Airtel Africa
Scambia in profit l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che lievita del 2,22%.
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