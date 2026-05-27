Francia, fiducia consumatori maggio peggiora a 82 punti

(Teleborsa) - Peggiora la fiducia dei consumatori francesi nel mese di maggio 2026. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 82 punti dagli 84 del mese precedente. Il dato è anche peggiore delle attese degli analisti che stimavano un calo fino a 83.



L'indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi peggiora a -29 punti (era -26 il mese precedente), mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi scende a -20 punti da -19.

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