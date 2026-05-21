Eurozona, fiducia consumatori in miglioramento e sopra attese e maggio

(Teleborsa) - Segnali di moderato miglioramento per la fiducia dei consumatori europei a maggio. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'eurozona è ancora negativo, ma in miglioramento a -19 punti rispetto ai -20,6 di aprile.



Il dato è anche migliore delle attese degli analisti (-21 punti).



Nel complesso dell'Unione europea l'indicatore è pari a -18,2 punti (+1,7 punti percentuali rispetto al precedente).

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