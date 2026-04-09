New York incontenibile spinta da cessate il fuoco Usa-Iran
(Teleborsa) - Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA nella seduta successiva all'annuncio del cessate il fuoco temporaneo tra Usa e Iran, con il Dow Jones, che mette a segno un guadagno del 2,85%; sulla stessa linea, chiude in corsa l'S&P-500, che termina gli scambi a 6.783 punti.
Su di giri il Nasdaq 100 (+2,9%); con analoga direzione, effervescente l'S&P 100 (+2,42%).
Beni industriali (+3,75%), telecomunicazioni (+3,44%) e materiali (+3,38%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore energia, con il suo -3,66%, si attesta come peggiore del mercato.
In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Sherwin Williams (+6,91%), Caterpillar (+6,51%), Home Depot (+5,46%) e Goldman Sachs (+4,81%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Chevron, che ha terminato le contrattazioni a -4,29%.
Sotto pressione Salesforce, con un forte ribasso del 3,60%.
Si muove sotto la parità IBM, evidenziando un decremento dell'1,36%.
Contrazione moderata per Verizon Communication, che soffre un calo dell'1,19%.
Sul podio dei titoli del Nasdaq, Intel (+11,42%), Monolithic Power Systems (+10,32%), Lam Research (+9,87%) e Applied Materials (+8,87%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Workday, che ha chiuso a -6,54%.
Pessima performance per Palantir Technologies, che registra un ribasso del 6,20%.
Sessione nera per Intuit, che lascia sul tappeto una perdita del 5,05%.
In perdita AppLovin, che scende del 4,69%.
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