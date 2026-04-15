New York: in perdita Ingersoll Rand
(Teleborsa) - A picco il produttore a livello mondiale di attrezzature per oil e gas, che presenta un pessimo -6,03%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Ingersoll Rand rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Ingersoll Rand è in rafforzamento con area di resistenza vista a 86,38 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 81,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 91,46.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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