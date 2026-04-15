New York: in perdita Ingersoll Rand

(Teleborsa) - A picco il produttore a livello mondiale di attrezzature per oil e gas , che presenta un pessimo -6,03%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Ingersoll Rand rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La tendenza di breve di Ingersoll Rand è in rafforzamento con area di resistenza vista a 86,38 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 81,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 91,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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