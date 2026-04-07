Wall Street in calo, pesano timori escalation guerra in Iran

(Teleborsa) - La borsa di New York con la possibilità di una escalation della guerra in Iran, mentre le persistenti tensioni nello Stretto di Hormuz continuano a spingere i prezzi dell'energia. Intanto i media locali hanno riferito di forti esplosioni sull'Isola di Kharg, avamposto iraniano nel Golfo Persico da cui passa circa il 90% delle spedizioni di petrolio greggio del paese.



Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il Dow Jones che scende a 46.456 punti, con uno scarto percentuale dello 0,46%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l' S&P-500 , che retrocede a 6.586 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,63%); con analoga direzione, poco sotto la parità l' S&P 100 (-0,47%).



In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia (+0,59%) e utilities (+0,56%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo secondari (-1,47%), beni di consumo per l'ufficio (-1,29%) e materiali (-0,67%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, United Health (+10,28%) e Chevron (+1,44%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Apple , che ottiene -3,81%.



Vendite su Merck , che registra un ribasso del 2,94%.



Seduta negativa per Home Depot , che mostra una perdita del 2,71%.



Sotto pressione Nike , che accusa un calo del 2,70%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Broadcom (+4,38%), Intel (+2,88%), Diamondback Energy (+2,15%) e Western Digital (+1,77%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Axon Enterprise , che continua la seduta con -7,79%.



In apnea ARM Holdings , che arretra del 4,32%.



Tonfo di Alnylam Pharmaceuticals , che mostra una caduta del 4,10%.



Lettera su Apple , che registra un importante calo del 3,81%.

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