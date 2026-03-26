Apple amplia programma di produzione negli Stati Uniti con investimento di 400 milioni di dollari

L'azienda guidata da Tim Cook collaborerà con Bosch, Cirrus Logic, TDK e Qnity Electronicscon

(Teleborsa) - Apple ha annunciato giovedì nuovi membri del suo Programma di Produzione Americana (AMP), ampliando il suo impegno di lunga data per portare negli Stati Uniti una produzione ancora più avanzata e la realizzazione di componenti critici.



Apple sta collaborando con Bosch, Cirrus Logic , TDK e Qnity Electronics per produrre negli Stati Uniti materiali e componenti essenziali per i prodotti Apple venduti in tutto il mondo, creando posti di lavoro e rafforzando le capacità produttive americane. Apple prevede di investire 400 milioni di dollari in questi nuovi programmi entro il 2030.



"In Apple crediamo nel potere dell'innovazione e della produzione americana e siamo orgogliosi di collaborare con un numero ancora maggiore di aziende per produrre componenti critici e materiali all'avanguardia per i nostri prodotti proprio qui negli Stati Uniti", ha dichiarato l'Ad Tim Cook.



L'espansione annunciata giovedì, ha aggiunto la società, accelera lo slancio dell'AMP, una componente chiave dell'impegno quadriennale di Apple da 600 miliardi di dollari per la produzione e l'innovazione negli Stati Uniti.



Le nuove partnership si concentreranno sulla produzione di sensori, circuiti integrati e materiali avanzati utilizzati nei dispositivi Apple, con alcuni componenti che saranno prodotti per la prima volta negli Stati Uniti.



Questa mossa si inserisce in un contesto in cui le aziende stanno sempre più spostando la produzione e le catene di approvvigionamento critiche negli Stati Uniti per ridurre i rischi geopolitici e rafforzare la produzione nazionale.

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