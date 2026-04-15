New York: scatto rialzista per Tesla Motors
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l'azienda attiva nel settore automotive, che tratta in rialzo dell'8,17%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tesla Motors evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Tesla Motors rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di Tesla Motors si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 404,6 USD. Supporto stimato a 372,9. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 436,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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