New York: rosso per Tesla Motors
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda attiva nel settore automotive, che tratta con una perdita del 2,88%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Tesla Motors rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Tesla Motors mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 337,3 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 348. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 331,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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