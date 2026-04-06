New York: calo per Tesla Motors

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda attiva nel settore automotive , che sta segnando un calo del 2,27%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tesla Motors , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Tesla Motors segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 347,1 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 362,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 341,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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