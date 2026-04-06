New York: calo per Tesla Motors
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda attiva nel settore automotive, che sta segnando un calo del 2,27%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tesla Motors, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Tesla Motors segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 347,1 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 362,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 341,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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