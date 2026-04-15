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Piazza Affari: movimento negativo per Comer Industries
Migliori e peggiori
,
In breve
15 aprile 2026 - 12.30
Retrocede il
produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza
, con un ribasso del 2,37%.
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Comer Industries
-2,37%
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