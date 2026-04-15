Milano 14:13
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Dow Jones 14-apr
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Piazza Affari: movimento negativo per Comer Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: movimento negativo per Comer Industries
Retrocede il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, con un ribasso del 2,37%.
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