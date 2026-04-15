Piazza Affari: performance negativa per Moncler

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda nota per i piumini , che sta segnando un calo del 2,05%.



Lo scenario su base settimanale di Moncler rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico dell' azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 54,34 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 53,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 55,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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