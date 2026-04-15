Piazza Affari: performance negativa per Moncler
(Teleborsa) - Rosso per l'azienda nota per i piumini, che sta segnando un calo del 2,05%.
Lo scenario su base settimanale di Moncler rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico dell'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 54,34 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 53,18. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 55,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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