Piazza Affari: si concentrano le vendite su BFF Bank
(Teleborsa) - Ribasso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che presenta una flessione dell'1,96%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di BFF Bank rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di medio periodo di BFF Bank ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,851 Euro. Supporto a 1,769. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,933.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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