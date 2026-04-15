Piazza Affari: si concentrano le vendite su BFF Bank

(Teleborsa) - Ribasso per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , che presenta una flessione dell'1,96%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di BFF Bank rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo di BFF Bank ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,851 Euro. Supporto a 1,769. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1,933.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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