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Piazza Affari: seduta euforica per BFF Bank

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: seduta euforica per BFF Bank
Seduta decisamente positiva per la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che tratta in rialzo del 3,84%.
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